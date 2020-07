L’incroyable histoire de Grey Gardens

David et Albert Maysles

Crédit Image : David et Albert Maysles | Crédit Média : Sidonie Bonnec, Thomas Hugues | Durée : 18:18 | Date : 01/07/2020

Bourvil et De Funès

et Thomas Hugues

publié le 01/07/2020 à 20:00

Avec l’écrivaine Stéphanie des Horts, on découvre la véritable histoire de Grey Gardens, du nom de cette demeure des Hamptons qui abrita deux excentriques, qui furent les héroïnes d’un documentaire culte des années 70. Elles se trouvaient être… la tante et la cousine de Jacky Kennedy. De la splendeur à la déchéance, on vous raconte leur incroyable destin.

Qui sont Big Eddie et Little Eddie, les habitantes de Grey Gardens ? A quoi ressemble la maison Grey Gardens ? Pourquoi ces deux femmes se sont-elles enfermées 30 ans dans cette maison ? Comment Peter Beard décide-t-il de faire un documentaire sur Grey Gardens ?

Notre invitée nous raconte également qu'à la mort de sa mère, Little Eddy vendra la maison pour 220 000 dollars à la seule condition qu'elle ne soit pas détruite. En 2017, la maison a de nouveau été mise en vente au prix de 20 millions de dollars.

à lire : Jackie et Lee chez Albin Michel

"Jackie et Lee" de Stéphanie des Horts (Albin Michel)