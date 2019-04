Jackie Kennedy, une femme d’influence

publié le 17/04/2019 à 13:08

Disparue il y a vingt-cinq, Jackie Kennedy, icône de la mode construite à coups de photos volées et de couvertures de magazines, cache une autre réalité. La vraie Jacqueline est une femme d'influence, charismatique, intelligente et drôle. Cette personnalité hors du commun a marqué Khrouchtchev, de Gaulle, Malraux et bien d'autres. On revisite son parcours exceptionnel avec la journaliste Maud Guillaumin pour comprendre ce qui fait de Jacqueline Kennedy Onassis une femme qui tient une place à part dans l'histoire des États-Unis.



à lire : Jackie, une femme d’influence publié aux éditions Archipel

Jackie, une femme d'influence