Jackie Kennedy & Lee Radziwill : deux soeurs, un destin

publié le 04/03/2020 à 13:00

Jackie et Lee. Deux sœurs. Un destin. Américaines, chic et glamour. Deux sœurs intelligentes et belles. La première aura tout, la seconde en rêvera toute sa vie. La première épouse un président et s'érige en symbole de l'Amérique. La seconde s'unit à un prince sans fortune et sans gloire. Notre invitée l’écrivaine Stéphanie des Horts nous entraîne au cœur du clan Kennedy, dans le secret d'une relation ambivalente, entre passions, orgueil et jalousie.

Dans quelle famille sont nées les soeurs Bouvier ? Dans quel milieu grandissent-elles ? Quelle était l'obsession de leur mère ? Comment Jackie se comportait-elle envers sa soeur Lee ? Comment Jackie a-t-elle rencontré son futur mari et président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy ?

Notre invitée nous racontera comment Aristote Onassis s'est servie de Lee pour conquérir Jackie et l'épouser après la mort de JFK, et reviendra sur une histoire méconnue : le jour où Jackie a mis un terme à ses fiançailles avec un certain John Husted Jr... Parce que celui-ci ne gagnait pas assez d'argent. Plongée au cœur du show-business où se mêlent trahison, secrets de famille, argent, passion et destins brisées par la mort. Un mélange détonnant qui a façonné l'histoire de ces deux sœurs.

A lire : Jackie et Lee chez Albin Michel.

Jackie et Lee