L'énergie des lieux sacrés dans La Curiosité

L'énergie des lieux sacrés

Les dolmens et les menhirs, les Eglises, les fontaines réputées miraculeuses et autres sanctuaires païens ou religieux...depuis des millénaires, les hommes leurs prêtent un pouvoir, une énergie particulière.



Nous en faisons le tour avec Thierry Gautier qui publie L’énergie des lieux sacrés aux éditions Ouest-France.



Le poivre

Pendant ces vacances de Noël, synonymes de fêtes et de bons repas, on aime découvrir l’histoire des produits les plus simples et les plus essentiels de nos tables et ce soir on vous raconte l’histoire du poivre avec notre invité, Erwann de Kerros.

Erwann de Kerros publie Terre de poivres aux éditions de la Martinière.



Claude François

C'était il y a 40 ans, pendant l'été 1976, un nouveau tube signé Claude François envahit les ondes…Cette année-là, l'un de ses plus grands succès, et une chanson qui inspire toujours aujourd'hui les jeunes générations…Par exemple, Matt Pokora, qui en a fait la première chanson de son album paru cet automne.



Fabien Lecoeuvre nous explique pourquoi Cloclo est toujours moderne, pourquoi son répertoire est indémodable.



Fabien Lecoeuvre est l'auteur du livre Le moulin de Dannemois publié chez Hugo Desinge.





