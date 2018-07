publié le 28/09/2017 à 18:05

Après avoir rebâti toute sa grille d'après-midi en la féminisant à 100%, France 2 a apporté quelques changements à un programme phare, L'Émission politique. Exit le duo David Pujadas-Léa Salamé et le débriefing corrosif de l'humoriste Charline Vanhoenacker. Léa Salamé sera seule aux commandes de cette séquence politique forte de trois heures.



La journaliste a répondu aux questions de nos confrères du Parisien avant la première émission qui accueillera Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. "C'est bien sûr plus difficile car ces trois heures reposent entièrement sur mes épaules, admet-elle. Si ça ne se passe pas bien, ce sera de ma faute. Ce sera l'une des choses les plus difficiles que j'aurais eu à faire de ma vie de journaliste".

David Pujadas, Charline Vanhoenacker et Karim Rissouli ont quitté l'émission. "La principale différence, c'est qu'il n'y a plus David pour les raisons que l'on connaît. Mais, à part ça, on a gardé la plupart des séquences", annonce Léa Salamé.

De faux airs de "Mots Croisés"?

L'Émission politique sera en deux parties. La première, très semblable à ce que l'on connaissait avec une interview fleuve et la seconde consacrée au débat pur. Léa Salamé sera entourée d'invités politiques et d'éditorialistes en charge de débriefer la prestation de l'invité de la première partie. Un format qui se rapprocherait de l'ancien programme Mots croisés.



"J'aime les émissions de débats et je trouve que ça manquait sur France 2. Des personnalités de tous bords - en l'occurrence ce jeudi soir, de Daniel Cohn-Bendit à Frédéric Mitterrand -analyseront la prestation de l'invité et feront le bilan du mois écoulé", explique la journaliste..

Lenglet et Saint-Cricq de retour et... un nouveau venu

François Lenglet reste en charge des questions liées au domaine économique, Nathalie Saint-Cricq viendra assurer un fact-checking en fin d'émission et Jean-Baptiste Marteau, joker des journaux télévisés de France 2, remplacera Karim Rissouli pour faire le bilan de la prestation de l'invité, via les réseaux sociaux. Il devrait également s'occuper d'une courte interview plus personnelle de l'invité.



Le philosophe Michel Onfray a été, un temps, pressenti pour rejoindre la fine équipe. Une collaboration qui n'aurait pas aboutie faut d'accord sur sa rémunération. "Je n'ai vraiment pas envie de polémiquer. On lui a proposé avant l'été d'intervenir en duplex de chez lui. Quand on a travaillé, c'était très sympathique. Évidemment, tous ceux qui interviennent régulièrement dans l'émission sont rémunérés. Avec lui, nous n'avons pas réussi à tomber d'accord...", reconnait Léa Salamé.