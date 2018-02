publié le 06/02/2018 à 00:29

Après la présentation des quatorze nouveaux agriculteurs il y a déjà deux semaines, L'Amour est dans le pré prend des nouvelles des anciens candidats. Depuis la première saison en 2005 et plus de 120 agriculteurs, l'émission a vu naître 65 couples, 17 mariages et 50 naissances.



Comme la semaine dernière, Karine Le Marchand est allée à la rencontre de ceux qui ont participé au programme ces dernières années. Ces retrouvailles sont l'occasion de retrouver Claude, doyen du programme qui accueille plusieurs participants. Candidat de la saison 10, il était célibataire à la fin de l'aventure. Un an et demi plus tard, il trouve l'amour auprès de Caroline, une jeune cavalière de 49 ans qui le contacte après la fin de l'émission. Une rencontre digne d'un conte de fées puisqu'elle a lieu le soir de Noël.

Parmi les invités, on retrouve aussi Thierry, l'oléiculteur et aussi candidat lors de la dixième saison en 2015. Lors du bilan, il était en plein désarroi après sa rupture avec Annick, candidate rencontrée pendant l'émission. Un mois après leurs adieux, elle l'invite à Paris pour se retrouver.

Pensant pouvoir reconquérir sa belle, Thierry déchante quand il apprend qu'elle est en couple et qu'elle se sert de lui pour son argent. Un coup dur pour l'agriculteur qui ne souhaite plus avoir de ses nouvelles. Aujourd'hui, Thierry a retrouvé l'amour auprès de Mimi avec qui il vit une belle histoire depuis deux ans. Il compte même l'épouser en 2020.

Des agriculteurs à nouveau célibataires

En Alsace, Bruno le viticulteur accueille les convives de la onzième saison. Parmi eux, son ami Bernard, éleveur de vaches laitières. L'agriculteur picard était tombé sous le charme d'Isabelle. Ils continueront l'aventure ensemble mais leur histoire n'aura pas duré. Aujourd'hui, l'agriculteur est toujours célibataire et à la recherche du grand amour.



Quant à Bruno, l'agriculteur alsacien avait succombé à la beauté de Laetitia. La jeune femme avait su s'attirer les faveurs du candidat, en partageant avec lui le goût de la musique. Mais face aux doutes de la prétendante, le couple s'était ensuite séparé.



Didier et Julien deux autres agriculteurs se joignent aussi aux retrouvailles. Pour le premier candidat, céréalier originaire du Nord, son cœur balançait entre Nathalie et Géraldine. Après de multiples rebondissements, il avait choisi Nathalie. Aujourd'hui, les deux amoureux ne sont plus ensemble mais restent bons amis. Quant à l'éleveur de vaches allaitantes, il n'a pas été plus chanceux. Persévérant, il s'obstine à trouver l'amour. Des efforts qui portent leurs fruits car actuellement l'agriculteur est en couple avec une jeune femme dont il est très amoureux.

Une naissance et un mariage pour bientôt

Éric, l'agriculteur aux multiples exigences n'avait reçu qu'une lettre, celle de Françoise. Cette candidate participait déjà au speed dating il y a quelques années. Si la prétendante éprouvait déjà de l'amour, l'agriculteur avait préféré ne pas aller plus loin. Mais aujourd'hui, l'amour lui sourit puisqu'il a rencontré une femme. Le couple va bientôt accueillir leur premier enfant.



Claire, l'éleveuse de canard de la saison 10 est aussi de la partie. Si l'aventure ne lui a pas souri, elle retrouve l'amour auprès de Sébastien, un homme qu'elle connaissait grâce à son entourage. Ensemble, ils sont parents d'un petit Mathéo âgé de 13 mois dont le parrain n'est autre que Claude. Le couple dit envisager le mariage, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour.