"L'Amour est dans le pré" : Emeric, l'agriculteur beau gosse séduit les internautes

publié le 16/01/2018 à 00:22

Son physique et sa belle gueule n'ont pas laissé les internautes indifférents. Emeric, 32 ans, originaire de la Bretagne, a tout pour plaire. L’agriculteur "à l'humour décapant" a beaucoup voyagé en France et à l'étranger. Cet apiculteur est un grand sportif : il pratique le football, le VTT, le ski et la course à pied. D'ailleurs, ce sosie d'Olivier Giroud (d'après l'animatrice) cherche une femme sportive.



Emeric a une fille de 6 ans, née d'une union précédente. L'agriculteur a souffert en amour. Il cherche une fille douce, attentionnée et sociable. Mais il est aussi exigeant et ne veut pas de fille superficielle. Tactile, tendre et attentionné, il veut rencontrer une femme avec qui il peut tout partager. Un portrait qui plaît déjà à beaucoup d'internautes, tombés sous le charme de l'agriculteur breton.

Je vois déjà le BG de cette année ! Avouez le petit Emeric il va mettre le feu ¿ #ADP2018 — all time up (@alltimeup) 15 janvier 2018