publié le 25/07/2016 à 22:34

"Didier, je suis fan". Venant de la bouche, où plutôt du compte Twitter, de la présentatrice Karine le Marchand elle-même, cela doit faire plaisir. Didier, c'est un candidat de l'Amour est dans le pré, l'émission à succès de M6 qui en est déjà à sa onzième saison et qui permet à des agriculteurs célibataires de tenter de trouver l'amour sous l'oeil des caméras de la chaîne.



Féru de rock et de diverses danses de salon, Didier a fait danser ses prétendantes durant le traditionnel "speed-dating", la dernière rencontre avant d’inviter officiellement deux candidates à venir habiter chez lui quelques jours. Lors de la visite de sa maison on a pu voir qu'il avait même une boule à facette qui s'allume en tapant des mains, ce qui a bien fait rire les internautes qui suivaient l'émission sur Twitter.

Didier j'avoue...je suis fan #ADP — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) July 25, 2016

Sinon Didier quand il est tout seul bah... #ADP pic.twitter.com/FtOboisDXg — Discojack (@disc0jack) July 25, 2016