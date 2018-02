Kylie Jenner publie une vidéo émouvante pour la naissance de sa fille

publié le 05/02/2018 à 22:15

Kylie Jenner, fille de Kris et Caitlyn Jenner, petite sœur de Kim Kardashian, vient de sortir d'un long silence. Dans une vidéo publiée le 4 février 2018, la star de la télé-réalité suivie par des millions de fans à travers le monde a annoncé qu'elle était maman depuis quelques jours. Sur le réseau social Instagram où elle est suivie par 102 millions d'abonnés, elle explique qu'elle "ne voulait pas que sa grossesse se passe devant le monde entier". "Je savais qu'il fallait que je me prépare pour ce rôle [de mère] de la façon la plus positive possible", écrit-elle.



Dans ce film amateur (mais probablement très pensé et monté par une équipe de professionnels), la jeune mère de 20 ans fait témoigner ses proches. On peut y voir sa propre naissance en 1997, ses échographies, sa relation avec le rappeur Travis Scott, le père, etc. Plus de 11 minutes qui devraient satisfaire la curiosité des fans (et accessoirement servir de souvenir pour l'enfant). La vidéo a déjà récolté plus de 20 millions de vues quelques heures après sa diffusion sur YouTube.

Aucune image du visage du nourrisson n'est montrée. On observe simplement à la fin un bras et on entend le premier cri du bébé dans la salle d'accouchement. La vidéo est dédiée à cette petite fille qui pèse 3,7 kg et est née le 1er février à 16h43. Le prénom est toujours un mystère.