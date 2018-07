Kristen Stewart est en couple avec la chanteuse St Vincent

publié le 28/10/2016 à 11:59

La rumeur courait depuis quelques jours, c'est maintenant officiel. L'actrice Kristen Stewart est en couple avec la chanteuse américaine Annie Clark, plus connue sous le nom de St Vincent. Les deux femmes ont posé sur la même photographie lors de l'événement CFDA/Vogue Fashion Fund Show and Tea le mercredi 26 octobre.



Kristen Stewart et St Vincent sont arrivées ensemble au Château Marmont de West Hollywood où se tenait l'événement, ce qui en fait leur première sortie officielle en public. La rumeur d'une relation entre les deux artistes a commencé au début du mois d'octobre, lorsqu'elles avaient été vues à la projection du film Certain Women pendant le Festival du Film de New York. Quelques jours plus tard, elles avaient été de nouveau aperçues ensemble, se promenant main dans la main dans les rues de New York.

La chanteuse St Vincent a été en couple avec la top model Cara Delevingne dont elle s'est séparée au mois d'août. Kristen Stewart a fréquenté un temps la chanteuse et actrice française Soko.