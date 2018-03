Mariah Carey aurait été plaquée par son fiancé milliardaire

Mariah Carey et son fiancé James Packer se sont fiancés en janvier 2016

publié le 27/10/2016 à 16:10

La chanteuse Mariah Carey aurait été larguée par son fiancé James Packer. Le milliardaire aurait été lassé de l'attitude de diva de la chanteuse, selon les informations du magazine australien Woman's Day. Le couple avait commencé à se fréquenter en juin 2015 et avait rapidement officialisé sa relation avant de se fiancer en janvier 2016.



Le couple était en froid depuis quelques semaines car le milliardaire n'était pas très emballé à l'idée d’apparaître dans la prochaine émission de télé-réalité de la chanteuse, Mariah's World, qui sera diffusée à partir du 4 décembre prochain sur la chaîne américaine E!. Si aucun des principaux concernés n'a confirmé l'information, un ami du couple s'en est chargé, expliquant au Woman's Day que "James avait d'énormes réticences concernant la nouvelle émission de télé-réalité de Mariah et le fait qu'elle veuille ainsi exposer leur vie au monde entier". Il a aussi remis en cause le caractère dépensier de la star, précisant que "James est très généreux, mais Mariah a dépassé les bornes".

Bon prince, James Packer a proposé à Mariah Carey de garder la bague de fiançailles de 10 millions de dollars qu'il lui avait offert. La chanteuse a déjà été mariée auparavant, une première fois au producteur Tommy Mottola dans les années 1990 puis à Nick Cannon de 2008 à 2014. Ensemble ils ont eu des jumeaux, Monroe et Moroccan, nés en 2011.