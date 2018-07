publié le 29/04/2016 à 22:44

Les aficionados de Koh-Lanta l'attendent chaque année de pied ferme. L'épreuve de la dégustation a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Cette année, Denis Brogniart a imposé un repas bien peu ragoûtant aux aventuriers encore en compétition. Karima et Gabriel ont été les plus rapides à ingurgiter leurs deux vers de cocotier. Karima, réalisant la prouesse, soulignée par l'animateur, de les avaler en sept secondes.



Qualifiés pour la finale de cette épreuve de confort mythique du jeu d'aventure de TF1, Karima et Gabriel ont du être départagés. L'histoire s'est sévèrement corsée pour les deux candidats. Aux vers de cocotier ont succédé scorpions grillés, yeux de chèvres, larves de fourmis ou encore larves de frelons. Les internautes s'en sont donné à cœur joie dans leurs commentaires.

Karima a choisi Karine pour accompagner Gabriel dans cette finale. Ce dernier a demandé à Nicolas de déguster ces drôles de mets avec Karima. Le tandem Karima-Nicolas a été le premier à tirer la langue. Après la torture, ils ont pu se relaxer, se laver et surtout savourer deux belles langoustes, très appétissantes, elles.

oh la la j'ai envie de vomir rien qu'en les voyant, c'est dégueulasse #KohLanta — cha (@drugxlwt) 29 avril 2016

KohLantaTF1: On a quand même du mal à imaginer un gâteau au chocolat en voyant ça ! #KohLanta pic.twitter.com/w8ghDSyRrZ — grégory polosecki (@gpolosecki) 29 avril 2016