et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 15/03/2019 à 09:00

Vingtième saison pour Koh-Lanta. Après l'annulation de la saison précédente en raison de soupçons d'agression sexuelle sur une candidate, l'émission revient vendredi 15 mars 2019 sur TF1. "Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu une année sans Koh-Lanta et quand je lis les messages sur les réseaux sociaux et quand j'écoute ce qu'on me dit dans la rue, je sens qu'il y a une véritable attente", explique Denis Brogniart au micro de RTL



Aucun candidat de la saison 19 qui avait été annulée ne sera présent dans celle-ci. "Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ces candidats dans les prochaines saisons, mais ça nous paraissait trop frais", détaille le présentateur.



L'animateur aux commandes depuis maintenant 20 ans se dit "très content d'avoir réussi une belle saison avec pas mal de surprises". L'ensemble des 21 candidats, tous inconnus du grand public donc, se retrouveront donc au milieu de l'océan Pacifique, dans les îles Fidji. Et pour parler de surprises, il y en aura.

Poteaux, tribus, totem... Les changements

Contrairement aux années précédentes (exceptée la saison 17), ce sont trois tribus différentes qui s'affronteront sur le sable brûlant de l'île les "Tabuo" (jaunes), les "Kana" (rouges) et les "Ikalu" (bleus). Des chefs seront désignés, ou plutôt sélectionnés grâce à la cultissime épreuve des poteaux qui se retrouve désormais la première épreuve.



Pour couronner les candidats, l'un des éléments fondamentaux de l'émission va changer : le totem. Et c'est sur son compte Twitter que le présentateur vedette, Denis Brogniart a dévoilé la nouvelle statuette, sculptée par l'artiste Guillaume Beal.

Les amis, chose promise.... voici en exclusivité le nouveau totem de la prochaine saison de #kohlanta bientôt sur @TF1 sculpté par l’artiste Guillaume Beal. Belle journée. D’autres révélations sur ce nouveau #KohLanta à venir aujourd’hui pic.twitter.com/Dunowd73iY — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) 12 février 2019

Autre bouleversement, les chefs des trois équipes pourront débarquer lors des conseils des équipes en danger. Ils pourront ainsi découvrir les informations les plus secrètes pour battre leur concurrent. Enfin, chaque chef disposera d'un bracelet de la couleur de sa tribu qui lui permettra de bénéficier d'une immunité lors des conseils. Seul bémol à ce cadeau légèrement empoisonné : si le chef décide de l'utiliser, un autre candidat prend sa place de leader.



Rendez-vous ce vendredi 15 mars 2019, à 21 heures sur TF1 pour le premier volet de Koh-Lanta, la guerre des chefs.