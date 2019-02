publié le 07/02/2019 à 20:05

Dans la rue Charlemagne, au cœur du IVe arrondissement de la capitale, de nombreux passants ont pu s'étonner de voir six individus, trois hommes et trois femmes, s'installer sur des poteaux dans la matinée de ce jeudi 7 février, afin de reproduire l'épreuve finale de Koh-Lanta.



Munis de foulards rouges et jaunes, les couleurs traditionnelles du plus célèbre des jeux d'aventure, les six anonymes se sont prêtés à un numéro d'équilibriste qui a suscité la curiosité des riverains. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs immortalisé la scène en la partageant sur les réseaux sociaux.

Il s'agit en réalité d'une opération de communication de TF1, mais elle n'a pas manqué de remettre dans le bain les passionnés, qui attendent le retour de l'émission depuis plus d'un an.

Après l'annulation de la 19e édition à la suite d'accusations d'agression sexuelle d'une candidate, la diffusion de la 20e saison de Koh-Lanta, tournée aux îles Fidji, est prévue pour ce premier trimestre 2019.

#KohLanta revient bientôt sur @TF1 !



En attendant, la célèbre épreuve des poteaux a déjà envahit les rues de Paris ! Qui relève le défi ? ¿@DenisBrogniart @KohLantaTF1 pic.twitter.com/Wv9bNqCoei — TF1 Publicité (@tf1pub) 7 février 2019





