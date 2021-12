"Koh Lanta" : Claude réagit sur Instagram après la diffusion de la finale

Les fans de l'émission d'aventure de TF1, Koh Lanta, ont attendu avec impatience de savoir comment les candidats et la production allaient réagir. Il faut dire que cette saison baptisée La Légende a été marquée par de nombreuses révélations qui ont quelque peu altéré les enjeux. Tricherie, repas secrets, petits arrangements avec les règles, mensonges et révélations... La dramaturgie était à son comble sur TF1 le 14 décembre 2021.

Au cœur des préoccupations des fans : Claude. L'un des concurrents les plus redoutables de l'émission était, lui aussi, dans l'œil du cyclone. Il a tenu à régir sur son compte Instagram après la diffusion de la finale. "Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre !, écrit-il sur le réseau social. Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4e aventure ne pouvait avoir d’autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz".

"Mes victoires personnelles je les ai eues : 2 enfants exceptionnels Andréa et Marceau, Virginie la femme que j’aime, un entourage sain, continue-t-il. Concernant les challenges j’irai en chercher d’autres ! Je tiens à féliciter tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Ugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour sa bonne humeur à toute épreuve. N’oubliez pas, Koh Lanta est un jeu, là, dehors il y a la vraie vie, la vivre pleinement, à 100%, et avec passion." Et Claude de conclure : "Merci de m’avoir soutenu durant ces nombreuses années dans Koh Lanta je passe mon flambeau toujours allumé à la jeune génération. Je prépare de nouvelles aventures, je vous partage ça prochainement, j’espère que vous aimez les défis sportifs. Enfin, je suis très heureux que la somme des 100.000 euros soit reversée à l’association Bertrand Kamal. Toute cette histoire aboutit sur une bonne action et ce sera mon mot de la fin".

En effet, aucun gagnant n'a été désigné à l'issue de cette saison. Denis Brogniart s'est aussi exprimé sur cette fin très singulière. "Je suis triste et déçu de ce dénouement dans Koh Lanta la légende, a tweeté le présentateur. Mais il était impossible de procéder autrement compte tenu des manquements et des entorses au code d’honneur d’une petite partie des aventuriers. Mais n’oublions pas ce n’est qu’un jeu".