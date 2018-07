publié le 28/04/2017 à 18:45

Les aventuriers de Koh-Lanta vont vivre un nouveau tournant ce vendredi 28 avril. Après l'abandon de Brahma chez les bleus et celui de Bastien chez les rouges, les participants vont enfin vivre la réunification tant redoutée. Répartis en trois équipes dans un premier temps, puis revenus au système des deux tribus il y a quelques semaines, ils vont désormais faire front ensemble pour la fin de l'aventure.



Les 12 candidats encore en compétition vont devoir oublier les logiques de tribu pour ne penser qu'à eux-mêmes ce vendredi soir et dans les prochains jours. La réunification est considérée comme une nouvelle étape dans l'aventure et comme un moment qui rebat les cartes. Les amitiés formées dans les équipes vont-elles résister à la réunification ? Les candidats sauront-ils s'adapter à la nouvelle dynamique de groupe ?

Un candidat éliminé

Parmi les douze candidats qui sont encore en compétition, un n'assistera pas à la réunification. Il est de tradition dans Koh-Lanta de procéder à une élimination avant même que les deux tribus se réunissent. Chaque groupe choisit un ambassadeur et les deux aventuriers élus doivent se mettre d'accord pour éliminer un des autres candidats. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, c'est le hasard qui décide de l'élimination entre eux deux, grâce à la boule noire.

C'est ensuite à l'ambassadeur de l'équipe du candidat éliminé de lui annoncer la nouvelle. L'aventurier n'a alors que quelques heures pour dire au revoir à ses camarades, avant de rejoindre l'île du jury final pour les vingt derniers jours. L'élimination des ambassadeurs est toujours un moment émouvant dans Koh-Lanta et surtout un moment de fortes tensions puisque tous les aventuriers, surtout les plus forts, risquent l'élimination.

Finies les logiques d'équipe

Après avoir vécu en équipe pendant vingt jours, les aventuriers sont livrés à eux-mêmes pour la première fois après la réunification. Si les liens créés dans une tribu peuvent perdurer après la réunification, il est tout aussi important de créer de nouvelles amitiés avec ceux de la tribu adverse. Surtout, si certains candidats étaient à leur aise au sein de leur tribu, où la logique d'équipe prédomine, ils peuvent se sentir perdus dans un plus grand groupe.

Les plus sportifs peuvent risquer l'élimination une fois la réunification effectuée Crédit : TF1

La réunification peut aussi être un danger pour les candidats les plus forts. Si les plus sportifs sont un atout pour leur tribu, ils peuvent rapidement devenir une menace une fois les logiques d'équipe oubliées. La réunification demande donc adaptation et stratégie aux candidats, qui doivent se montrer performants personnellement avant de prouver qu'ils sont un atout pour le groupe. Qui saura s'adapter ? Le suspens est total.