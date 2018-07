publié le 30/09/2016 à 11:13

Être une star, c'est aussi s'exposer aux personnes les plus bizarres. Kim Kardashian en a fait la malheureuse expérience le 28 septembre. Alors qu'elle s'apprête à rentrer dans L'Avenue, son restaurant parisien préféré, près des Champs-Élysées, un homme a dépassé la sécurité et a embrassé son postérieur.



L'intéressé, nommé Vitalii Sediuk, a ensuite été plaqué au sol par les gardes du corps de Kim Kardashian. Selon le site people TMZ, la femme d'affaires serait sur le point de porter plainte contre son agresseur auprès de la police parisienne, et souhaiterait même demander une ordonnance restrictive à son égard.

Cela fait plusieurs années que cet Ukrainien fait parler de lui en attaquant des célébrités en lieu public, dont Kim Kardashian. Il y a 2 ans, il s'était jeté sur elle alors qu'elle regagnait sa voiture, après un défilé de la Fashion Week parisienne. La semaine dernière, il s'en est pris au mannequin Gigi Hadid, à Milan. Cette fois, il l'a prise dans ses bras et l'a soulevée, sans lui demander son consentement. La jeune femme s'est défendue en lui mettant un coup de coude dans le visage.