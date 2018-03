publié le 29/09/2016 à 11:40

Il n'existe pas de mauvaise manière d'exercer son droit de vote, et c'est (à peu près) ce que Katy Perry a décidé de dire à l'Amérique. Alors que l'élection présidentielle US aura lieu le 8 novembre prochain, la chanteuse de Firework emploie les grands moyens pour convaincre le peuple américain d'aller voter. Dans une vidéo humoristique pour le site Funny Or Die, Katy Perry commence par expliquer face à la caméra que la Constitution n'interdit pas de se rendre dans les isoloirs au saut du lit, sans se vêtir dignement au préalable. Après avoir listé les nombreuses tenues possibles dans lesquelles dormir (et donc, voter), la chanteuse précise qu'elle dort nue... et déchire son pyjama.



Katy Perry finit par se rendre compte qu'elle a un peu extrapolé le texte de loi lorsqu'elle se fait arrêter. Une fois assise à l'arrière de la voiture de police, elle crie, à l'intention des spectateurs devant leurs écrans : "On se retrouve devant les urnes le 8 novembre !" La chanteuse, qui n'a jamais caché son soutien à Hillary Clinton, sort d'un été riche en nudité : Les photos de son petit-ami Orlando Bloom, entièrement nu en sa compagnie sur un paddle, ont fait le tour du monde et passionné la Toile au mois d'août.