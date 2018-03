Laura Smet pose topless sur Instagram

publié le 29/09/2016 à 12:28

Les cheveux tirés en arrière, une canette de soda dans les mains, Laura Smet dissimule sa poitrine en croisant les bras. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye s'affiche topless sur Instagram dans le but de faire la promotion d'un article qui lui est consacré dans Le Point, en kiosque ce jeudi 29 septembre. Les ventes de l'hebdomadaire pourraient connaître un pic cette semaine...



Poser dans son plus simple appareil sur les réseaux sociaux n'est pas monnaie courante pour l'actrice de la série de France 2 Dix pour Cent. Photographiée en noir et blanc par Arno Lam cet été, la comédienne de 32 ans, également vue dans les films Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert et Eden de Mia Hansen-Love, poste plus souvent des selfies, où elle est habillée, ainsi que des photos de sa famille, notamment de David Hallyday.



Demain dans le point #mode @arnolam ¿ Une photo publiée par Laura Smet (@laura_smet_) le 27 Sept. 2016 à 8h43 PDT