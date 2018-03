publié le 29/09/2016 à 11:25

Neuf mois après la naissance de sa fille, Jeanne, Nathalie Péchalat dévoile les dessous de sa vie de couple avec Jean Dujardin. L'ancienne patineuse, qui a mis un terme à sa carrière ponctuée de victoires aux Mondiaux de danse sur glace en mars 2014, confie à Paris Match que vivre avec une star du cinéma n'est pas toujours facile. "Ce qui m’effraie, ce n’est ni sa notoriété ni son métier, c’est ce que ça provoque chez les autres: le voyeurisme, l’agressivité, la malveillance… Si les gens fantasment sur certaines personnes à cause de leur métier (...) ce n'est pas mon cas."



La finaliste malheureuse de Danse avec les Stars - elle avait perdu de justesse face à Rayane Bensetti en 2014 - se défend d'être jalouse de la notoriété du héros de OSS 117. "Je m’intéresse à mon homme, pas à ce qu’il représente (...) Mes preuves ont été faites avant 30 ans ! C’est la raison pour laquelle je n’éprouve aucune frustration, mais uniquement de la curiosité et du plaisir."



Une "maniaque de l'organisation"

À la maison, Jeanne est la priorité de Nathalie Péchalat. "Depuis sa naissance, il n’est plus question de me consacrer au sport à temps plein, je suis devenue, entre autres, coach free-lance (...) En même temps, je ne la couve pas. Je ne veux pas en faire une enfant ultra-protégée." Cette "maniaque de l'organisation" de 32 ans n'arrête pas. "Chez moi, c’est super organisé et chaque objet doit être rigoureusement à sa place. Du coup, j’ai l’impression que ma tête est rangée et que je contrôle."