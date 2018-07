Kev Adams et Mélanie Bernier dans A La Bonne Heure

publié le 12/04/2018 à 12:30

Le 18 avril prochain, Kev Adams sera à l'affiche de Love Addict. Cette comédie est le premier long métrage de Franck Bellocq. Le réalisateur et l'humoriste se connaissent bien puisqu'il avaient déjà collaboré ensemble sur Soda, la série de M6. Le comédien retrouve également Mélanie Bernier, sa partenaire dans le film Tout là-haut. Marc Lavoine est également également de la partie.

"Love Addict" de Frank Bellocq, avec Kev Adams et Mélanie Bernier

L'histoire : Gabriel (Kev Adams) est un "love addict", un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de "Minder", sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé (Mélanie Bernier), aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc …

> "Love Addict" - Bande-annonce (2018)

