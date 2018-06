Eva Longoria et son mari José Baston à Hollywood le 5 mai 2018

publié le 20/06/2018 à 11:57

C'est son premier enfant. L'actrice Eva Longoria, connue pour son rôle de mère quelque peu dépassée dans la série Desperate Housewives, vient d'accoucher mardi 19 juin 2018. L'arrivée du nouveau-né s'est déroulée sans encombre au sein du prestigieux hôpital des star, le Cedars-Sinai de Los Angeles.



Le petit garçon pèse 3,09 kilos et Eva Longoria et son mari José Antonio Bastón lui ont offert des prénoms dans la droite ligne de leurs origines hispaniques : Santiago Enrique. C'est le magazine people Hola ! USA qui a eu la primeur de l'information et le privilège de recueillir les premières impressions des nouveaux parents. "Nous sommes tellement reconnaissants pour cette belle bénédiction", ont déclaré de concert les époux.

Le média américain a aussi partagé sur son compte Instagram une première photo d'Eva Longoria et du jeune Santiago Enrique avec son minuscule bonnet rose et bleu.