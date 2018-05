publié le 22/05/2018 à 11:17

"Ce film c'est mon histoire et celle de toutes ces femmes qui se battent contre la maladie pour réaliser leur rêve. Cette maladie, c'est l'endométriose". Laëtitia Milot partage son parcours de combattante pour devenir maman, dans un documentaire diffusé lundi 21 mai en deuxième partie de soirée sur TF1 et déjà disponible en replay sur le site de la chaîne.



"3 à 6 millions de femmes" sont touchées par l'endométriose en France rappelle l'actrice de 37 ans dans ce documentaire à vocation pédagogique. Laëtitia Milot y raconte ses douleurs, son errance médicale avant qu'un médecin lui diagnostique sa maladie. L'actrice de Plus belle la vie invite également les caméras dans l'intimité du cabinet médical, là où les médecins l'accompagne, avec son époux, dans son désir de grossesse.

Car en plus des "douleurs atroces" que provoque cette maladie, l'endométriose complique le désir d'enfant des femmes qui en souffrent. Laëtitia Milot et son compagnon font partie des chanceuses et des chanceux ayant réussi à surpasser la maladie. Un récit qui devrait donner de l'espoir à de nombreuses femmes touchées par ce fléau.