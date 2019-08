publié le 27/08/2019 à 12:30

Présentée à Lille en mars dernier lors du festival Séries Mania en compétition française, Soupçons c'est la nouvelle série événement de France 3. Elle se compose de six épisodes programmés sur trois soirées, et dont les deux premiers seront diffusés ce mardi à 21h05. Cette mini-série est un thriller amoureux et psychologique sur fond d'adultère.

Son réalisateur et co-scénariste, Lionnel Bailliu, a fait appel à un casting redoutable porté par Julie Gayet. La comédienne est entourée par Thomas Jouannet, Bruno Debrandt mais également Marie Dompnier. A l'instar de la série américaine The Affair, la fiction de Lionel Bailliu et Yann Le Gal oscille parfaitement entre histoire d’amour et drame policier. Avis aux amateurs de polars !

"Soupçons", la nouvelle série de France 3 avec notamment Julie Gayet

L'histoire : Suite à des problèmes de santé, Victoire Delorme (Julie Gayet), institutrice, vient s’installer avec son mari Samuel (Thomas Jouannet) et leurs deux enfants dans un petit village du sud de la France. À la sortie du premier jour d’école, un séduisant quarantenaire interpelle Victoire. L’homme n’est autre que Florent Maléval (Bruno Debrandt), le premier amour de Victoire. Ils sont tous les deux mariés, mais la flamme qu’ils croyaient tous deux éteinte se rallume avec une force qui les dépasse. Alors qu’ils prennent la décision de se séparer de leurs conjoints pour vivre ensemble, Marion (Marie Dompnier), la femme de Florent, disparaît subitement...

Découvrez la bande-annonce de la mini série ci-dessous...

> "Soupçons" - Bande-annonce

