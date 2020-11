Joyce Jonathan dévoile les premières photos de sa fille Ghjulia

publié le 08/11/2020 à 10:40

Le 2 novembre 2020, Joyce Jonathan a donné naissance à son premier enfant. Une petite fille nommée Ghjulia, "prononcé Giùlia mais écrit à la corse comme son papa", comme le précise la chanteuse sur son compte Instagram.

Quelques jours après cette naissance, Joyce Jonathan publié les deux premières photos de sa fille avec un tendre message plein d'amour pour le nourrisson dont la tête est recouverte d'un bonnet de laine sur les clichés. "J’aime son odeur de petit biscuit. J’aime ses petits yeux qui s’entrouvrent et découvrent le monde, J’aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance", démarre ainsi la chanteuse dans son texte. Le 17 juin dernier, c'est aussi sur son compte Instagram que Joyce Jonathan avait choisi de révéler le genre de son premier enfant, en chantant avec beaucoup d'émotion.

"Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman", poursuit l'artiste de 31 ans dans son message qui illustre les photos de Ghjulia. Deux beaux clichés remplit d'amour et qui devraient faire fondre les cœurs de ses milliers d'abonnés.