publié le 27/08/2018 à 13:20

Même pour la bonne cause, les célébrités ne gagnent pas toujours dans l'émission Fort Boyard. L'équipe menée par Nelson Montfort l'a découvert à ses dépens lors de l'émission diffusée le samedi 25 août 2018. L'une des participantes, la chanteuse Joyce Jonathan, n'a guère été réconfortée par les internautes après cette rarissime défaite.



Insultes, moqueries... Les membres de l'équipe, et en particulier la chanteuse jugée "trop lente" ou peu habile lors des épreuves, ont été parfois violemment pris à partie sur les réseaux sociaux.

Au lendemain de la diffusion de Fort Boyard, Joyce Jonathan a publié un message d'excuses sur les réseaux sociaux tout en pointant du doigt les messages peu sympathiques à son encontre. "Suite à vos messages de haine (...) et vos quelques sympathiques messages qui m'ont (un peu) réchauffé le cœur, je voulais vous dire que je comprends votre déception et la partage avec vous (...) J'étais hélas dans mon pire jour. J'ai vu SOS Médecins juste avant de partir qui m'a interdit de rejoindre le Fort car j'étais trop faible mais je m'étais engagée auprès de la production de l'émission et de l'équipe à venir. Donc je suis allée là-bas coûte que coûte", explique-t-elle.

"Ça n'enlève en rien à mon engagement pour la cause animale et pour les associations que je soutiens depuis des années comme je le peux", a-t-elle poursuivi annonçant qu'elle ne participerait plus à cette émission car "cela ne sert à rien de se mettre en danger et de faire de choses qui ne sont pas dans notre nature".

Le présentateur, Olivier Minne, a aussi lancé un appel au calme et à la bienveillance, toujours sur Twitter. "Mes amis je vous rappelle que c’est un jeu. Je sais que l’enjeu est important pour l’association représentée, mais il n’est pas utile de couvrir une candidate d’injures au prétexte qu’elle ne réussit pas les épreuves qu’on lui soumet. Ça peut arriver !", a-t-il écrit.



Les stars ne sont toutefois pas reparties les mains vides. En participant à Fort Boyard pour une organisation caritative, elles sont malgré tout reparties avec 3.000 euros en poche, le minimum prévu par les règles du jeu télévisé en cas d'échec.