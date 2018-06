publié le 04/06/2018 à 13:12

Joues creusées, corps émacié, teint pâle... Johnny Depp a quelque peu inquiété ses fans ces derniers jours lors de la tournée européenne de son groupe Hollywood Vampires. L'une des photos avec une fan russe a particulièrement fait réagir sur les réseaux sociaux : "Est-ce qu'il est malade ?", s’interrogeaient certains.

Une rumeur qu'a fait taire immédiatement le photographe qui accompagne le groupe. Sur son compte Instagram Kyler Clark écrit, en légende d'une photo de l'acteur et chanteur : "Johnny Depp sur scène à Hambourg en Allemagne avec les Hollywood Vampires la nuit dernière. PS : il va BIEN. On bouge beaucoup à un rythme effréné et on est tous très fatigués. Est-ce que quelqu'un a bonne mine dès qu'il ouvre les yeux ? Est-ce que quiconque est beau en dormant ? Imaginez-vous prenant un avion chaque jour depuis un mois aux quatre coins du monde."

Photo de Johnny Depp par Kyler Clark sur son compte Instagram Crédit : Instagram @cerealkyler

La fatigue de la tournée semble expliquer une partie du problème. Il faut regarder du côté de la carrière cinématographique de Johnny Depp pour entrevoir une réponse plus globale. Cet hiver, l'acteur a terminé le tournage de Richard Says Goodbye, film dans lequel il interprète un professeur d'université qui affronte un cancer fulgurant. Jouer un patient en phase terminal a sans doute obligé le comédien à un régime sévère.

L’agent de Johnny Depp ou l'acteur lui-même n'ont pas réagi directement pour l'heure à l'inquiétude du public. L'acteur apparaîtra bientôt dans plusieurs films dont City of Lies, adaptation du roman LAbyrinth de Randall Sullivan et la suite du spin-off de Harry Potter, Les Animaux Fantastique 2 où il interprète le mage noir Gellert Grindelwald.