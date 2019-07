Joe Dassin: " je ne suis qu'une semi-vedette "

publié le 06/07/2019 à 13:30

Joe Dassin a toujours cru que son sourire le protégeait du stress, des addictions, du vertige d'un métier auquel il n'était pas préparé. La musique était toute sa vie mais elle devint la plus intime de ses ennemies. Peu à peu, il ne trouva donc plus la force de faire tournoyer ce lasso qui, sur scène, le faisait ressembler à un beau et jeune cowboy...





Ses dix premières années, Joe Dassin les passe à Hollywood, avec ses deux soeurs Ricky et Julie, dans une maison près de Sunset Boulevard. D'ici, le petit garçon peut apercevoir ces collines sur lesquelles se dressent les fameuses lettres blanches qui désignent la Mècque du cinéma. C'est pour travailler avec le maître du suspense, Alfred Hitchcock, que son père Jules Dassin est venu à Hollywood. Il va y faire carrière pour devenir l'un des réalisateurs les plus en vue des studios...



Joe Dassin a 28 ans. Ses première chansons ne lui ont rapporté ni notoriété, ni confort, ni argent...Tout au plus un succès d'estime auprès de certaines personnes qui continuent à croire en cet artiste qui porte un nom célèbre mais ne s'est toujours pas fait un prénom. "Il y avait dans sa voix un climat totalement différent et parfaitement séduisant", se souvient Monique Le Marcis qui, à RTL, continue alors, contre vents et marées, à le programmer.



A partir des Dalton, Joe Dassin devient le porte-parole d'une France souriante et fleur bleue. Hormis les rockers purs et durs qui lui préfèrent Johnny, il plait à tout le monde. Et surtout aux femmes, aux grand-mères, aux mères et à leurs filles. Premières tournées dans le costume de scène imaginé par son épouse Maryse qui le suit partout et s'occupe de l'intendance : chemise de soie rouge à manches bouffantes, pantalon noir à patte d'éph et gros ceinturon. A l'aube des années 70, Joe Dassin entre dans le club des vedettes de la chanson. Sur cette colline du succès, il apparaît comme un cow boy heureux a qui la chance sourit à tous les coups ...