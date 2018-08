publié le 25/08/2018 à 16:47

La chanteuse et mannequin polonaise Joanna Rosiak est morte à Paris d'une crise cardiaque à l'âge de 39 ans, révèle le site Purepeople samedi 25 août. Elle avait été révélée au public français grâce à sa participation à la deuxième saison de l'émission de télé-réalité La Ferme célébrités en 2005. Âgée de 26 ans à l'époque, elle avait terminé troisième du programme, remporté par Jordy.



Joanna Rosiak avait débuté sa carrière de mannequin à l'âge de 16 ans, rappelle le site spécialisé dans l'actualité des people, avant de se diriger vers sa première passion : la chanson. Son premier single, interprété sous le pseudo de Angie Rose, Doo Dee Dam Dam avait été un succès et avait tapé dans l'œil de François Feldman qui lui avait proposé de chanter avec lui sur le titre Tu es tout ce que j'aime, figurant sur l'album Des larmes et de l'amour (2004).

Une notoriété qui lui avait ouvert les portes de la deuxième saison de la Ferme célébrités, émission très populaire de TF1. Elle était arrivée en troisième position, derrière le grand gagnant Jordy et Daniel Ducruet. Joanna Rosiak avait ensuite repris sa carrière de mannequin, notamment pour la marque Dolce & Gabbana, mais n'avait plus repris les chemins de la télévision.