Jean-Daniel Flaysakier, ancien journaliste de France 2, est décédé

L'ancien journaliste de France 2, Jean-Daniel Flaysakier, s'est éteint à l'âge de 70 ans, jeudi 7 octobre. Médecin oncologue, il était connu pour ses chroniques sur la santé diffusées sur France 2 dans les années 80. Il avait notamment participé à l'émission Télématin, auparavant animée par William Leymergie, avant de prendre sa retraite en 2018.

Le chroniqueur, qui avait fêté ses 70 ans le mois dernier, est décédé jeudi aux Sables-d’Olonne (Vendée), indique ce lundi matin le site d’information Les Sables. Il aurait succombé à un malaise sur une plage où son corps a été retrouvé.

Jean-Daniel Flaysakier est né à Tours (Indre-et-Loire), le 23 septembre 1951. Après avoir décroché son diplôme à la faculté de médecine, il avait fait ses premiers pas dans les médias comme chroniqueur santé au début des années 80, comme le détaille un article du 20minutes. "J'ai fait un travail de journaliste avant tout, au sein d'une rédaction. (...) Le fait d'être médecin, ça permet de décrypter l'actualité médicale un peu plus vite que le collègue", racontait-il au Quotidien du médecin à l'occasion de son départ à la retraite en 2018.

"Notre docteur préféré"

Lors de sa dernière apparition à la télévision au mois de mars, il avait déploré le faible taux de vaccination des soignants en France dans le cadre de la lutte contre la pandémie. "En Israël, ils ont 80 % de soignants qui ont accepté de se faire vacciner et nous, on n’en est même pas à 30 % et ça, c’est un scandale", avait-il dénoncé sur le plateau de C à vous, diffusée sur France 5.

Plusieurs personnalités ont d'ores et déjà rendu hommage au journaliste sur les réseaux sociaux. "Notre docteur préféré, un collègue, un ami pour beaucoup d’entre nous à France Télévisions…", a déclaré Julian Bugier sur France 2. L'animateur Mac Lesgy a lui décrit "un excellent journaliste et défenseur infatigable de la science et de la médecine".