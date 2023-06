INVITÉE RTL - Sans-papiers : "Ils rasent les murs et font les boulots que les Français n'occupent pas", dit Mélissa Theuriau

Journaliste, présentatrice et productrice appréciée par les Français, Mélissa Theuriau incarne les sujets sociétaux et sort cette semaine un documentaire poignant de 52 minutes sur la plateforme Arte.tv : Premier de cordée. 52 minutes qui mettent en avant les luttes des sans-papiers en France, loin des clichés, en plein projet de réforme contre l'immigration.

Estimés à plus de 700.000 en France, les sans-papiers "ne sont jamais là pour faire des problèmes. Ils rasent les murs et ils font les boulots que les Français n'occupent pas", dit Mélissa Theuriau, invitée de Focus Dimanche sur RTL. "Ce sont tous ces secteurs sous tension, les métiers les plus contraignants, qui sont mal payés et qui aujourd'hui ne trouvent pas de salariés pour les faire. Donc c'est une manne économique dont la France a besoin", ajoute la journaliste.

"C'est aussi pour sortir de cette forme d'hypocrisie. Ce film, c'est mettre de l'humain sur des chiffres. On parle toujours de ces sans-papiers de façon économique, mais on ne les connaît pas. C'est un film, humblement, pour montrer qui sont ces gens, de quelle façon ils vivent", dit-elle.

