INVITÉ RTL - "Les Grosses Têtes" : Laurent Ruquier adorerait avoir Édouard Baer

Ce samedi sur RTL, dans le Journal Inattendu, Laurent Ruquier se confie sur le recrutement de ses "Grosses Têtes". À la tête de l’émission depuis 2014 sur RTL, la bande qui l’entoure est constamment renouvelée. Les trois critères incontournables pour devenir une grosse tête sont les suivants : "il ne faut pas être susceptible, il faut être drôle ou cultivé", dit-il.

Laurent Ruquier rêve toujours de convaincre Patrick Timsit de rejoindre l’équipe mais aussi Édouard Baer pour son grand sens de l’improvisation. "On ne se connait pas. Ce serait évidemment une grosse tête incroyable. Mais on ne se connait pas, il y a eu des malentendus entre lui et moi, donc ce n'est pas pour demain", explique l'animateur.

Laurent Ruquier, c’est l’histoire d’un enfant du Havre qui a réalisé tous ses rêves de gosses sauf un : celui d’écrire une comédie musicale. C’est son projet pour cette année.