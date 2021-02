publié le 18/02/2021 à 20:11

Quelles perspectives d'avenir pour les adolescents des zones rurales ? Pour son nouveau documentaire, Jean-Thomas Ceccaldi s'est rendu à leur rencontre dans un petit village de 2.000 habitants situé dans l'Allier, à Lurcy-Lévy. "J'aime bien cette période de classe de troisième" car il correspond "au premier choix pour l'avenir", confie le réalisateur. Ici tout est loin, produit par Mélissa Theuriau, sera diffusé jeudi 18 février à partir de 22h45 sur France 3.

"La volonté de ce documentaire est de rendre visible l'invisible", résume sur RTL Salomé Berlioux, auteure de l'ouvrage Les Invisibles de la République. La fondatrice de l'association Chemins d'avenir connaît d'ailleurs bien les environs puisqu'elle a grandi à une cinquantaine de kilomètres de là. Elle raconte également l'adolescence "avec tout ce que ça a de formidable de grandir à la campagne (...) et un certain nombre d'angoisses, de tensions, de défis au moment de faire des choix d'avenir" d'un quart des jeunes Français.

"Parler d'une grande partie des jeunes dont on parle très peu". Mélissa Theuriau évoque à son tour la multiplicité des trajectoires. "On a vu autant de jeunes qui ont fait le choix de rester dans leur terroir" que d'autres partis vers d'autres horizons. L'objectif de la réalisatrice : "montrer avec justesse, nuance et lumière qu'on peut prendre confiance en soi, dépasser cette forme d'autocensure et être inspiré par des modèles. Voir naître des destins sans jamais encourager le départ à tout prix."