Hilona Gos, candidate de téléréalité, accuse de violences conjugales son ex Julien Bert, qui dément

"Ma vérité avec Julien". C'est par une vidéo de plus de 37 minutes intitulée ainsi et postée sur YouTube le 26 février qu'Hilona Gos, candidate de 10 Couples parfaits, des Marseillais contre le Reste du monde ou encore de Moundir et les apprentis aventuriers, a révélé ce que lui aurait fait subir son ex-petit ami Julien Bert, lui aussi figure de la téléréalité française.

Dans cette longue vidéo, la jeune femme de 28 ans originaire de Corse raconte plusieurs épisodes de violences qui auraient eu lieu lorsque les deux influenceurs, qui se sont rencontrés dans Les Princes de l'amour en 2019, étaient en couple (leur relation, tumultueuse, s'est terminée en 2022, ndlr). Hilona commence par expliquer qu'elle se "ment depuis de nombreuses années à cause d’une seule personne… Julien".



Il a levé la main, il m'a attrapée, il m'a étranglée. Je n'arrivais plus à respirer Hilona Gos

Elle évoque alors de nombreuses scènes de violences sur fond d'alcool, la première s'étant déroulée lors d'un départ en vacances en décembre 2019, alors que leur histoire était jusque-là idyllique. "Il a levé la main, il m'a attrapée, il m'a étranglée. Je n'arrivais plus à respirer, ça a duré seulement quelques secondes, le temps qu’il réalise", confie Hilona, expliquant que son ex-fiancé avait bu une très grande quantité d'alcool juste avant les faits dénoncés.

Hilona dit aussi avoir perdu deux bébés pendant leur relation. Une fausse couche "due au stress" et un avortement. D'autres scènes sont évoquées par la jeune femme, dont une à Saint-Tropez, où Julien Bert l'aurait copieusement insultée puis "tirée par le cou" dans un restaurant. Un autre épisode de violences aurait eu lieu lors de vacances à Mykonos. Elle explique aussi pourquoi elle a "à chaque fois pardonné" et revient sur l'emprise qu'aurait eu Julien Bert sur elle : "Je me tais parce que j’ai peur de ce qu’il va me faire (…). Julien n'a jamais été conscient qu’il était violent. Il n'a jamais été conscient qu’il m’avait fait du mal".

Dans une deuxième vidéo postée le 27 février et intitulée "Je n'en peux plus. Je veux que tout ça se termine", Hilona Gos accuse Julien Bert d'avoir détourné l'argent de leur société de shampoings Juliette Nona. Elle affirme également avoir des huissiers à dos, étant donné que le bail de la maison louée par son ex est à son nom, et que Julien Bert n'a pas payé son loyer depuis plusieurs mois.



Que répond Julien Bert ?

Largement mis en cause, Julien Bert a d'abord pris la parole sur Snapchat au lendemain des premières révélations de son ancienne fiancée. "C'est trop bizarre ce qu'il se passe… C’est quand tout va bien dans ma vie, que je me montre aussi épanoui et heureux sur les réseaux, que tout ça sort. Alors que toi, tu viens de te faire quitter. C'est très grave ce que tu es en train de faire !", a d'abord déclaré le récent vainqueur de l'émission Les Cinquante diffusée sur W9.

"Je suis abasourdi, j’ai mal dormi. (...) Quand tu sors d’une relation difficile, tu ne remues pas ciel et terre pour y retourner ! C’est la meilleure des preuves" de son innocence, selon lui. Celui que le public a aperçu dans L'île des vérités, Les Anges ou Objectif : Reste du monde a ensuite répondu plus longuement à ces accusations dans une vidéo YouTube postée le 28 février titrée "puisque l'on parle de tout".

On a eu une relation toxique, ok. Mais ça n'a jamais été une femme battue Julien Bert

"On a eu une relation toxique, ok. Mais ça n'a jamais été une femme battue", affirme-t-il. "Elle n'a jamais reçu un coup de ma part", poursuit Julien Bert qui évoque cependant des "échanges physiques". "Elle m'a mis des tartes, elle est venue sur moi, j'ai des limites, j'ai une patience, je l'ai repoussée", raconte-t-il, assurant avoir eu "le plancher orbital et le nez cassés" après qu'Hilona lui a lancé son téléphone visage.



En larmes, il dit se "sentir sale" et "conseille" à Hilona Gos d'aller porter plainte plutôt que de "gagner de l'argent et monétiser cette vidéo YouTube". Julien Bert en profite pour révéler des détails très intimes de la vie de la jeune femme qui justifieraient sa fausse couche. Il lui reproche également d'avoir avorté sans lui avoir demandé "son consentement".



Concernant l'argent qu'il devrait à Hilona, Julien Bert indique qu'il a prêté sa montre "sur gage" au propriétaire de sa maison, pour payer ses dettes.



Au début de sa vidéo, l'influenceur de 32 ans affirme avoir déposé plainte contre son ex et pris un avocat. On peut également lire sous la vidéo le message suivant : "Je ne connais absolument pas YouTube, ni même son système de rémunération mais s'il s'avérait qu'un revenu se dégage de cette vidéo, je reverserais la somme totale de celle-ci à une association contre les violences conjugales".



