publié le 06/03/2018 à 00:03

"Je connais Johnny, nous nous sommes aimés". C'est à ce titre que Nathalie Baye, ancienne compagne du chanteur et mère de Laura Smet, est sortie de son silence sur l'affaire de l'héritage Hallyday, ce lundi 5 mars. Interrogée par Le Figaro, elle affirme son soutien aux deux aînés de Johnny, et met en cause sa dernière épouse, Laeticia. "J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura", déclare-t-elle.



Des déclarations qui font suite au déferlement médiatique autour de l'héritage de Johnny Hallyday. "La multitude de mensonges et d'attaques circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux me fait sortir de mon silence", explique-t-elle. "Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère" confie l'actrice. Et d'ajouter : "Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi".

Dans son communiqué, Nathalie Baye épingle un autre membre du clan de Laeticia Hallyday : son frère cadet, Grégory Boudou. Ce dernier, gérant de la boîte de nuit l'Amnesia au Cap d'Agde, deviendrait, au cas où Laeticia venait à disparaître, exécuteur testamentaire de l'héritage Hallyday jusqu'à la majorité de Jade et Joy. En outre, Grégory Boudou prendrait la tête de l'un des plus gros héritages de l'industrie musicale française.

Or, selon Nathalie Baye, Johnny Hallyday n'avait que peu d'affection pour lui, rapporte Le Figaro. L'actrice évoque même une douloureuse "négation d'une filiation artistique". Une autre façon pour l'ancienne compagne de Johnny Hallyday de se placer dans le camp de ceux qui accusent Laeticia d'avoir dicté à l'"Idole des jeunes" son testament ?