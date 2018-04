Laeticia Hallyday : "Je serai un jour prête à pardonner"

Jade, Joy et Laeticia Hallyday avec Laura smet et David Hallyday lors des obsèques de Johnny

publié le 12/04/2018 à 09:16

Laeticia Hallyday sort du silence. Pour la première fois depuis le décès de Johnny Hallyday, elle se confie dans un long entretien dans les colonnes du Point, jeudi 12 avril. En pleine tempête médiatique autour de l'héritage du chanteur, au cœur d'une bataille judiciaire avec David Hallyday et Laura Smet, elle livre sa version des faits, et montre des signes d'ouverture.



"J'ai beaucoup d'empathie pour la souffrance de David et Laura", confie-t-elle à propos de ceux qu'elle appelle ses "beaux-enfants". "Ils ont souffert du manque de leur père. Leur enfance a été compliquée."

Elle est prête à tendre la main à Laura et David s'ils font un pas vers elle. "Je les attends à bras ouverts. On est une famille. Je serai un jour prête à pardonner."

Johnny a fait seul son testament

Laeticia Hallyday n'épargne pas pour autant ses "beaux-enfants". Dès les premières lignes de l'interview, elle revient sur le testament de Johnny Hallyday contesté en justice par David et Laura. "Mon mari, ce n'était pas quelqu'un que l'on manipule, à qui on peut dicter des choses". Elle affirme que "c'est Johnny qui a fait seul ce testament. C'est lui qui a décidé d'écarter David et Laura, il estimait qu'il les avait suffisamment protégés et mis à l'abri."



"David a construit sa vie, il a plus de 50 ans, il a fait un beau mariage et c'est un artiste reconnu", confie-t-elle. "Laura, elle, a été aidée quand elle en avait besoin. Pour Johnny, ils étaient sortis d'affaire. Il voulait que Jade et Joy et moi soyons protégées."

Il s'est battu jusqu'au bout comme un lion Laeticia Hallyday, dans Le Point Partager la citation





Laeticia Hallyday assure n'avoir jamais cherché à reléguer les premiers enfants du chanteur au second plan, lors de la cérémonie d'hommage à Paris. "Je leur ai proposé d'assister à tout, mais ils n'ont pas souhaité fermer le cercueil de leur père avec moi, ils n'ont pas voulu descendre les Champs-Élysées. Ils ont pris de avocats pour leurs souhaits de célébration, j'ai trouvé ça étrange."

L'éprouvante bataille contre le cancer

La veuve de Johnny Hallyday raconte également la maladie, la chimio et les multiples opérations du chanteur dans ses derniers mois. "Il s'est battu jusqu'au bout comme un lion. Il ne voulait pas mourir", se souvient-elle.



Avec leurs filles Jade et Joy, ils dormaient tous les quatre depuis septembre sur un matelas dans la même chambre, dans leur demeure de Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Un jour de novembre, quand Laeticia emmène Johnny à l'hôpital, les médecins la prennent à part. "La guerre est finie, tu dois accepter qu'il va partir", lui confient-ils.

C'est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny Laeticia Hallyday, dans Le Point Partager la citation





Laeticia Hallyday raconte aussi comment elle a secouru son mari après une opération à la hanche à Los Angeles il y a quelques années. "Je n'ai pas voulu attendre l'ambulance. Je n'aurais pas cru que j'étais capable de soulever mon mari et de le mener en voiture à l’hôpital. J'ai grillé tous les feux. il fallait le sauver."

Un deuil difficile

"Je vis un moment dur, très dur. Le monde continue de tourner alors que le mien s'est arrêté", explique Laeticia Hallyday. "C'est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny."



Touchée, elle regrette la tournure que prennent les événements depuis la mort de son mari. "On me roue de coups, on me vole mon deuil, je voudrais surtout pouvoir faire mon travail de deuil tranquillement. Ce sont des montagnes de courage à franchir tous les jours. j'ai besoin de paix pour y parvenir pour me reconstruire une vie sans lui."