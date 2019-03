A La Bonne Heure avec Sylvie Vartan

publié le 20/03/2019 à 12:30

Sylvie Vartan est une star depuis les années Yéyés. Après avoir vendu plus de 40 millions d’albums à travers le monde, la chanteuse était de retour dans les bacs en novembre dernier avec un nouveau disque intitulé Avec toi.... Un opus sorti un an après la disparition de Johnny Hallyday et qui rend hommage au rockeur. Sylvie y reprend les plus grands tubes du taulier. Deux titres inédits sont également à découvrir. L'artiste sera sur la scène du Grand Rex à la fin de l'année avec un nouveau spectacle en lien avec l'album...

Sylvie et Johnny. Pour plusieurs générations de Français, ces deux prénoms restent à jamais indissociables, le symbole d’un âge d’or de la musique, celui des débuts d’un Rock hexagonal, dont ils ont été les pionniers et les premières idoles.

Ses souvenirs avec Hallyday, Sylvie Vartan les porte à jamais au fond de son cœur. Si bien que lorsqu’elle chante à guichets fermés au Grand Rex au printemps 2018, il lui est inconcevable de ne pas rendre hommage au rockeur et lui dédie alors une large partie de son spectacle.



J’avais envie de chanter ses chansons, d’entendre ma voix sur ses mots… C’était très émouvant pour moi. Sylvie Vartan Partager la citation





L’émotion doublée de plaisir qu’elle éprouve à reprendre ces chansons finit par la convaincre de lui consacrer tout un album : Avec toi.... Sylvie a ainsi sélectionné 13 titres ayant une résonance toute particulière pour elle. Des chansons associées à des souvenirs personnels et composées par les auteurs dont ils ont partagé le talent (Michel Mallory, Gilles Thibaut, Jean Renard, ou encore le tandem Mick Jones / Tommy Brown).





Ce n’est pas pour rien que cet album, enregistré l’été dernier à Los Angeles s’ouvre sur La musique que j’aime, avant de laisser place à une collection de tubes que Sylvie Vartan reprend dans le respect des œuvres originales, pour ne pas les dénaturer. Ainsi, vous retrouvez Gabrielle, Retiens la nuit, Quelque chose de Tennessee, Le pénitencier, Je te promets, Que je t’aime mais aussi Sang pour sang.





En bonus, Sylvie a voulu adresser un message personnel à Johnny en lui dédiant In My Life des Beatles. "C’est une chanson que nous aimions tous les deux. Elle parle des amours passées et notamment du premier amour que l’on n’oublie jamais. Elle colle bien à Johnny, car il demeure un artiste incomparable", explique la chanteuse.





Pour habiller cet album, Sylvie Vartan a choisi une photo en noir et blanc, prise dans les coulisses d’un de ses concerts par Jean-Marie Périer, symbolisant avec simplicité et fraîcheur l’image qu’elle veut conserver de Johnny : "un garçon sensible et pudique".

> Sylvie Vartan - "Avec toi..." (Teaser)

Le 23 octobre prochain, Sylvie Vartan montera sur la scène du Grand Rex avec un tout nouveau spectacle, Avec toi..., prolongement scénique de l'album éponyme. Son concert parisien affichant déjà complet, la chanteuse a récemment annoncé sur Twitter qu'elle rajoutait une date supplémentaire, le 24 octobre. Ce show sera une célébration de sa vie avec Johnny et de la musique qu’ils ont faite ensemble. Sylvie interprétera aussi bien les morceaux de Johnny que les siens. Elle racontera l’histoire que la musique a joué dans leurs vies, en images et en chansons.

