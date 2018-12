"Gilets jaunes" : Francis Lalanne, hippie égaré

publié le 18/12/2018 à 21:46

La légende dit qu'il est né dans un avion, il y a 60 ans. C'est sans doute ça : Francis Lalanne est de nulle part, il est juste perché là haut, sans frontières, sans limite, inclassable. Chanteur troubadour au sommet dans les années 1980, cuissardes et catogan, il a été Don Juan et Don Quichotte sur les planches.



Il écrit, des romans, de la poésie. Mais il est aussi le barde officiel de l'équipe de France de foot, et on ne le bâillonne pas. Il possède une usine de figurines de Napoléon. C'est un bon client pour la télé, professeur Narcisse de Fort Boyard qui danse avec les stars. Bref un touche à tout infatigable, à fleur de peau, sanguin parfois.

Condamné cinq fois pour coups et blessures, coup de boule à son prof de philo, à un huissier. "Je regrette, dit-il, mais ils ont vu qui c'est Raoul". Il est pourtant profondément pacifiste. Engagé depuis toujours.

Un vrai citoyen du monde

Engagé pour les droits de l'homme, contre la guerre au Darfour, pour les réfugiés. En vrai citoyen du monde, un peu basque, un peu libanais, un peu sud-américain. Le problème, c'est que la forme l'emporte souvent sur le fond.



On voit le type qui parle aux arbres, pas trop l'écolo de la première heure. On entend les chansons un peu mièvres, et on n'écoute plus l'engagement citoyen. Il a été plusieurs fois candidat aux législatives ou aux élections européennes mais quand il veut défier Nicolas Sarkozy, il le fait avec un recueil en vers sur le traité européen.



Il milite aussi pour l'art libre, gratuit, car pour lui la finalité de l'art n'est pas de produire de l'argent mais de la conscience...

L'argent, il en a souvent manqué...

Jeune, il jouait les faux aveugles à la sortie des Églises pour gratter quelques pièces. Et plus tard un long procès avec sa maison de disque l'a laissé sur la paille. Alors il a appris à vivre de peu, par nécessité mais aussi par conviction.



"Plus on possède de choses et plus on est possédé par elles", dit-il. Pas de compte en banque, il n'achète que ce qui est indispensable, le reste il l'échange. Depuis trois ans, il s'est carrément défait de tout pour faire le tour du monde.



Avec un sac à tout pour ses vêtements et ses bottes, et un sac à rien, pour ce qu'il trouve sur le chemin. Il dort chez l'habitant, ou à la bonne étoile. "J'habite le vent, dit-il, j'habite les rencontres, j'habite l'inconnu, la maison que je ne connais pas encore". Comment disait Audiard déjà ? Ah oui, "bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière".