Gérard Depardieu a été aperçu à Pyongyang en Corée du Nord

publié le 07/09/2018 à 14:59

On ignore les raisons de la présence du monstre sacré du cinéma français en Corée du Nord. Gérard Depardieu a été vu vendredi 7 septembre dans un hôtel de Pyongyang au moment où la capitale nord-coréenne se prépare à célébrer le 70e anniversaire de la fondation de son régime.



Visiblement contrarié, il a refusé toute demande d'interview des journalistes qui l'avaient reconnu. La République populaire et démocratique de Corée (RPDC) a été proclamée le 9 septembre 1948, trois ans après que les États-Unis et l'Union soviétique divisèrent la péninsule en deux à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

Ce genre d'anniversaire est toujours un événement clé du calendrier politique nord-coréen et le régime ne lésine jamais sur les festivités, souvent marquées par un grand défilé militaire.

Ces grandes parades, généralement supervisées par le leader Kim Jong-Un lui-même, sont cruciales pour les observateurs du régime qui cherchent toujours à déceler dans les armes exhibées les avancées militaires nord-coréennes.



Le programme des réjouissances, cette année, n'a pas été communiqué. Mais les experts estiment que la Corée du Nord pourrait ne pas montrer cette année les missiles balistiques qu'elle a exhibés lors de précédents défilés, et ce afin de ne pas nuire au climat d'apaisement.