publié le 28/08/2016 à 00:16

Depuis 2013, Gérard Depardieu est citoyen russe, une citoyenneté qu'il a acquis après une polémique en France causée par sa décision de quitter le pays pour protester contre le projet de François Hollande de taxer les plus hauts revenus à hauteur de 75%. En plus de cette nationalité, l'acteur a maintenant un centre culturel a son nom.



Il s'agit d'un centre culturel et cinématographique qui se trouve à Saransk, capitale de la république russe de Mordovie. Une région de l'ouest du pays où Gérard Depardieu est résident officiel de la capitale Saransk, ville de 300.000 habitants située à 350 kilomètres à l'est de Moscou. L'acteur est arrivé samedi 27 août à Saransk où il a été accueilli par les responsables locaux et s'est exprimé devant plusieurs centaines de personnes, selon des photographies diffusées dans la presse.

Je me sens comme un véritable Russe. Gérard Depardieu Partager la citation





Gérard Depardieu s'est dit ravi de cette initiative d'après le journal local Izvestia Mordovii : "Je suis très flatté qu'un centre culturel porte mon nom. C'est dommage que je ne puisse pas venir plus souvent à Saransk". "En Mordovie, je me sens comme un véritable Russe. (...) Je suis aussi un habitant de Saransk et je vais voter aux élections", a-t-il ajouté selon des propos reproduits en russe.

En 2014, il avait annoncé son intention d'ouvrir un restaurant à Moscou et un autre établissement et un centre artistique à Saransk. Il a également affirmé vouloir se lancer dans la production de vodka bio.