publié le 23/06/2018 à 14:21

Le Début de la suite, 8e album de Bénabar est sorti en mars dernier, avant le lancement d'une tournée qui l'emmènera aux quatre coins de la France. Avec ce disque, le chanteur prend un nouveau départ, sans regarder dans le rétroviseur de ses 21 ans de carrière.



"J'ai eu ce sentiment de danger si je ne changeais pas des choses. Qu'il fallait les changer en profondeur et pas forcément de façon spectaculaire en allant faire un album dans tel ou tel pays, mais en me remettant en cause (...) Je sentais que c'était particulièrement urgent", confie Bénabar sur RTL. L'artiste fait son grand retour après quatre ans d'absence. Une pause pour se consacrer "à l'écriture, à la composition, mais aussi pour se remettre en question".

C'est avec Mark Daumail, leader du groupe Cocoon, que Bénabar a choisi de prendre ce nouveau départ. "Ça a été une rencontre artistique et humaine (...) Ça s'est particulièrement bien passé parce qu'on était sur la même longueur d'ondes. Moi je voulais renouveler le son, aller dans un truc un peu plus pop, mais sans me déguiser, sans faire du jeunisme. J'adore la chanson française. Je resterai plus proche d'Adamo que de Lady Gaga de toute façon".