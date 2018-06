publié le 30/06/2018 à 14:25

Aider, soutenir et défendre les malvoyants ou non-voyants, c’est son combat car sa voix porte. Le chanteur Gilbert Montagné est l’invité de RTL à l’occasion de la sortie de son dernier titre La Niña.



"J’ai la chance d’être un personnage public depuis 47 ans maintenant et je m’éclate toujours autant", confie Gilbert Montagné. Et il se sert de cette notoriété pour ses combats et notamment un : le développement de l’audiodescription dans les médias français. En particulier lors d'événements d’ampleur nationale comme le huitième de finale de la Coupe du Monde, entre la France et l’Argentine ce samedi 30 juin à 16 heures. "Ca serait bien d’avoir audiodescription pour les matchs à la télévision", confie-t-il.

Le match des Bleus, Gilbert Montagné ne va pas le rater : "Je vais le regarder à la télévision même, si je n’aurai pas toutes les images", ironise le chanteur. Il a beaucoup œuvré pour le développement de l’audiodescription sur les chaines de télévision, notamment lors d’une mission que lui avait confié Xavier Bertrand.