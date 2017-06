George Clooney vend sa marque de tequila un milliard de dollars

publié le 22/06/2017 à 06:02

Il ne pensait surement pas que sa petite entreprise vaudrait si chère quatre ans après sa création. En 2013, George Clooney achète une propriété au Mexique et devient voisin de Rande Gerber, mari de la mannequin Cindy Crawford. Les deux hommes partagent l'amour de la tequila, mais ne trouvent aucune cuvée à leur goût. Ils décident alors de créer leur propre tequila. Après deux ans de recherche, ils lancent la production.



Si au départ, cette production n'était destinée qu'à leur consommation personnelle, ils ont rapidement dû voir plus grand, face au succès rencontré par leur trouvaille. De fait, George Clooney et Rande Gerber ont lancé leur marque et l'ont enregistrée. Avec un troisième acolyte, Michael Meldman, ils lancent l'entreprise Casamigos, trouvent un distributeur aux États-Unis et la fameuse tequila apparaît en rayon en 2013, rapporte le Huffington Post.

Rachetée par le propriétaire de Johnnie Walker et Smirnoff

Vendue 50 dollars les 75 ml, le succès est au rendez-vous dans les rayons et attire la curiosité de Diageo. L'entreprise britannique possède notamment des marques comme Johnnie Walker et Smirnoff. Et pour ajouter Casamigos à son giron, Diageo est prêt à dépenser une petite fortune puisqu'elle va la racheter pour 700 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 300 millions supplémentaires en fonction des performances sur les 10 prochaines années.

"Si vous nous aviez demandé il y a quatre ans si nous avions entre les mains une entreprise à un milliard, je ne pense pas que l'on vous aurait dit 'oui'", a réagi George Clooney.

