À 12 ans, Marley Dias entre dans le prestigieux classement "Forbes"

publié le 14/12/2017 à 11:35

À 12 ans, elle a déjà rencontré Hillary Clinton, Michelle Obama et Kim Kardashian. Marley Dias, jeune fille noire-américaine, fait son entrée au classement Forbes des "moins de trente ans" à suivre en 2018. Elle devient ainsi la plus jeune personnalité citée dans le classement du prestigieux magazine américain, qui a déjà sacré la chanteuse Beyoncé ou l'actrice Sandra Bullock.



Le fabuleux destin de Marley Dias a commencé en 2015 lorsqu'elle décide de lancer la campagne #1000BlackGirlsBooks. Âgée de 11 ans, la jeune fille constate que les protagonistes des œuvres qu'elle lit à l'école sont en grande majorité des personnages masculins et blancs.



"J'en avais marre de lire des histoires sur des garçons blancs et des chiens", confie-t-elle en janvier 2016 au journal local Philly Voice. Décidée à inverser la tendance, elle crée une plateforme en ligne qui recense aujourd'hui 700 livres dont les héroïnes sont des femmes noires.



Une nouvelle figure du féminisme

Depuis, Marley Dias est devenue une figure du féminisme. Invitée du "Sommet des femmes" organisé par les Nations Unies en 2016, elle a partagé la tribune avec Michelle Obama et la productrice Oprah Winfrey. La même année, elle a rencontré successivement la réalisatrice Ana Duvernay, Miley Cyrus et Kim Kardashian.

Today was a great day. ¿So glad I got to meet such amazing business women who choose to #redefinepower. ¿¿¿ Une publication partagée par Marley Dias (@iammarleydias) le 13 Juin 2017 à 16h48 PDT

La passion de Marley Dias pour la littérature et son engagement féministe l'ont même conduite de l'autre côté de la bibliothèque. Son livre Marley Dias Gets It Done – And So Can You ( "Marley Dias l'a fait - vous pouvez aussi"), sera publié en 2018.