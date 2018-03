La France compte 40 milliardaires, selon "Forbes"

publié le 07/03/2018 à 10:00

Il y a donc 2.208 milliardaires sur la planète en 2018. C'est 259 de plus que l'année dernière, selon le trente-deuxième classement annuel établi par Forbes, le grand titre de la presse économique américaine. Ils possèdent, à eux seuls, 7.500 milliards d'euros. C'est, tenez-vous bien, 18% de plus que l’année dernière.



Si on se limite au vingt milliardaires les plus riches, ils possèdent 1.000 milliards d'euros. C'est l'équivalent du PIB annuel de l'Espagne ou du Mexique. Au sommet de ce classement doré, l'homme le plus riche du monde est Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le site de commerce en ligne. Il détient 90 milliards d'euros. Il se place devant Bill Gates, détrôné, et Warren Buffet. Trois Américains donc, en tête de liste.

Une progression de 18% en un an est d'autant plus troublante que pendant cette année, la croissance de l'économie réelle sur la planète n'a été que de 4% (quatre fois plus faible !). Ce qui explique un tel bond, c'est l'année boursière 2017, qui a été excellente sur tous les marchés, et en particulier aux États-Unis.

Comme la fortune de ces milliardaires provient pour l'essentiel de participations dans les entreprises qu'ils ont fondées, et que ces entreprises sont cotées, elles ont été soufflées par la progression de la Bourse.



Cela illustre l'extraordinaire disproportion entre la croissance du capital et celle de l'économie réelle (celle des salaires en particulier). Il s'agit désormais de deux mondes, en large partie déconnectés.

60 milliards d'euros pour Bernard Arnault

D'où viennent-ils ces milliardaires ? Premier pays : les États-Unis, avec 585 membres (le quart du classement). Second : la Chine, avec 476. Pour le reste, ils proviennent de 72 pays, jusqu'au Zimbabwe et à la Hongrie, qui envoient l'un de leurs citoyens pour la première fois dans le classement.



La France compte 40 milliardaires. À la tête du classement : Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, 60 milliards d'euros. C'est la quatrième fortune mondiale, première française et première européenne également. Bernard Arnault a vu son patrimoine progresser de 25 milliards d'euros cette année, selon Forbes, en partie grâce à la Bourse, mais aussi parce qu'il a acquis la totalité du capital de Dior.



Tout juste derrière lui, Françoise Bettencourt, la fille de Liliane - qui est décédée l’année dernière -, avec 35 milliards d'euros, grâce à sa participation importante chez L'Oréal. Vient ensuite François Pinault, le patron de Gucci et de Christies (23 milliards), Serge Dassault, propriétaire du groupe aéronautique éponyme et, à la cinquième place, suivi par Emmanuel Besnier, le patron de Lactalis, qui a connu il y a quelques semaines un important scandale sanitaire sur le lait. Seul changement au top 5, Besnier remplace Patrick Drahi, le patron de SFR, qui dégringole à cause de la chute de son titre boursier.