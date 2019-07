publié le 20/04/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Francis Huster !

Invité à s'exprimer sur son absence à la télé depuis dix ans, le comédien est catégorique : "C'est moi qui est dit stop !" Un choix que les chaînes de télé et les producteurs ont eu l'air de comprendre selon l'homme de 71 ans. Même s'il se fait rare sur le petit écran depuis une décennie, Huster croule sous les propositions : "J'ai beaucoup de projets et pour l'instant je freine, j'attends mais je vais prendre ma décision". Une décision justement qu'il ne faut pas prendre à la légère, selon l'acteur : "C'est une énorme prise de risque parce que si tu reviens en faux-cul et que tu recommences à être justement dans un scaphandrier de rôle les gens se disent 'bah pourquoi tu as attendu ? T'es con comme un balais !' Alors que là, je veux présenter tout à fait autre chose".

La seule chose qui pourrait le faire revenir à la télévision aujourd'hui, c'est un type de rôle bien précis : "Un rôle de héros ! Je refuse de jouer les salauds. (...) Depuis dix ans, quinze ans, ce sont les salauds qui sont là, les anti-héros, mais moi je veux dire, ça va, je leur pète la gueule aux anti-héros.(...) On a besoin de gens qui vraiment se défoncent pour les autres !"

Francis Huster a un regret : la disparition des sagas de l'été à la télévision ! "On a pensé à la télévision qu'il ne fallait plus de star, il fallait faire quelque chose où tous les acteurs soient comme les gens qu'on rencontre dans la rue." Une idée que celui qui a joué dans Terre indigo dans les années 90 qualifie "d'erreur incroyable". Avant d'ajouter : "Les gens ont envie de rêver, surtout en saga d'été". Huster conclut en affirmant qu'il serait prêt à refaire ce genre de programme. L'appel est lancé !

A la découverte du "Bronx" avec Francis Huster

Depuis le 16 avril dernier, Francis Huster se produit sur les planches du Théâtre de Poche (Paris 7). Le comédien est à l'affiche de Bronx, un spectacle de Chazz Palminteri, mis en scène par Steve Suissa. Seul sur scène, il joue pas moins de dix-huit rôles. Une vraie performance d'acteur !

D'origine sicilienne, Chaze Palminteri s'était inspiré de sa propre jeunesse pour écrire la pièce de théâtre. Présentée à Los Angeles en 1986, Bronx a rencontré un important succès critique et public.

"Bronx" de Chazz Palminteri, avec Francis Huster au Théâtre de Poche

L'histoire : Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition où la mafia règne sans partage, et le racisme perdure... Le petit Cologio observe du haut de ses neuf ans le monde des « affranchis ». Il est particulièrement fasciné par leur chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal, l’intérêt de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre perpétré par Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster lui en est reconnaissant et le prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite entre le mode de vie que lui propose le milieu des gangsters et celui de sa vraie famille, entre crime et droiture.



L'idée de ce spectacle vient de Steve Suissa. Le metteur en scène a été marqué par le film Il était une fois le Bronx, réalisé en 1993 par Robert de Niro. Il a donc décidé d'en faire un remake au théâtre.



La performance de Francis Huster en solo est à voir ! Ce n'est pas la première fois que le comédien se retrouve seul sur les planches. Il avait déjà fait La Peste d'Albert Camus à plusieurs reprises ou encore Sacha Le Magnifique en 2010.



Bronx de Chazz Palminteri avec Francis Huster au Théâtre de Poche (Paris 07), mise en scène Steve Suissa. Du 16 avril au 07 juillet 2019. Du mardi au samedi 21h. Matinée le dimanche à 15h.