Cours de théâtre avec Francis Huster

publié le 05/09/2018 à 18:21

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, mercredi 5 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a joué « L’une chante, l’autre pas » au cinéma et qui joue "Les autres répondent, elle pas" à la radio : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête dont le superhéros préféré s’appelle Casterman : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qui n’a pas été nommé au ministère de l’écologie ni aux sports mais qui reste notre ministre de la mauvaise humeur : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui est un des acteurs les plus aimés du public français et qui continue à jouer Aymé sur les planches : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui joue aussi au théâtre mais qui pour faire oublier le Loft, ne compte pas s’enfermer dans une pièce : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui peut se vanter d'avoir Molière, Musset, Racine, Corneille et Ruquier dans son répertoire : Francis Huster.

Les Grosses Têtes du mercredi 5 septembre Crédit : Kervin Portelli

