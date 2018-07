"Fort Boyard" : Alex Goude et Cyril Féraud face aux épreuves le 29 juillet

publié le 29/07/2017 à 10:05

Le père Fouras et Moundir, entre autres, attendront les aventuriers de ce samedi 29 juillet à Fort Boyard pour les empêcher de recueillir assez de temps afin d'amasser le plus de pièces d'or possible. Mais l'équipe de Cyril Féraud ne se laissera pas faire et surpassera ses peurs afin de représenter au mieux l'association Un cadeau pour la vie.



Jarry (humoriste), Alex Goude (présentateur sur M6), Tom Vila (humoriste sur C8), Sandrine Corman (animatrice TMC) et Jade Lagardère (ex-mannequin) iront affronter serpents, rats, peur du vide, énigmes complexes et la fatigue afin d'aider l'association qu'ils représentent.

Un cadeau pour la vie est une association au sein de laquelle des bénévoles sillonnent les hôpitaux afin d’égayer la vie des enfants malades. Dans cette optique plusieurs artistes se déplacent dans les services hospitaliers et redonnent un temps le sourire aux enfants malades. Lors d'une précédente édition, Baptiste Lecaplain avait lui aussi défier le Fort au profit de l'association.