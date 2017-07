VIDÉO - "Fort Boyard" : Magloire et ses hurlements font le bonheur des internautes

publié le 16/07/2017 à 03:15

Magloire se souviendra surement longtemps de son passage dans Fort Boyard, les téléspectateurs aussi. L'animateur participait au célèbre jeu de France 2 diffusé samedi 15 juillet aux côtés de Camille Cerf, Agathe Auproux, Nelson Monfort, Gérard Vives et Thierry Sami­tier. Au cours de l'émission, il a dû entrer dans la Maison des poupées pour une épreuve traumatisante. Dans cette pièce inhospitalière, Magloire devait découvrir le code d'un coffre-fort à l'aide de morceaux de papier accrochés sur le bassin d'énormes mygales.



Jusque-là, tout allait (presque) bien, mais une fois le coffre-fort ouvert, Magloire n'a pas supporté de se retrouver face à des dizaines de vers et de scorpions. En sueur, les yeux écarquillés, il s'est mis à hurler face à cette vision d'horreur. Si pour lui l'épreuve a été difficile, les internautes se sont régalés devant la réaction déjà culte de l'ex-chroniqueur du Morning Live.

Ce n'est pas la seule épreuve qui a fait le bonheur des twittos. Un peu plus tard, Magloire a dû affronter le Maître dans l'épreuve de la feuille qui brûle. L'objectif : ralentir la combustion d'une feuille de papier le plus longtemps possible pour être le dernier à la lâcher. Malheureusement, la feuille de Magloire s'est rapidement enflammée et il ne l'a gardée en main que quelques secondes, le tout en hurlant.

il a battu le record de la defaite la plus rapide magloire pic.twitter.com/xzL4SalBUZ — Philou (@philousports) 15 juillet 2017

Magloire m'a beaucoup fait rire ce soir,et en plus il a été très courageux — Olivier (@Babu00110) 15 juillet 2017

Je me suis toujours pas remis de l'epreuve de la feuille avec Magloire — Antho' (@Dadine21) 15 juillet 2017