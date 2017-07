publié le 05/07/2017 à 15:23

Une polémique concernant Fort Boyard commence à prendre de l'ampleur. Le 24 juin dernier, le jeu culte de France 2 était de retour sur le petit écran, et a fait preuve d'innovation et d'originalité. Parmi les nouvelles épreuves qui ponctuent désormais le programme, l'une d'elles a particulièrement fait réagir.



Dans l'épreuve "L'Asile", le candidat se retrouve désormais enfermé dans une camisole de force et doit se débattre dans une salle capitonnée, ressemblant fortement à une chambre d'isolement d'un service psychiatrique. Pour sortir, il doit réussir à se mouvoir et à décrocher des balles rouges collées à son vêtement, pour pouvoir les placer dans des tuyaux.

Cette séquence, qui existe depuis 2001, mais qui a évolué au fil des saisons, a immédiatement horrifié le milieu de la santé mentale, qui a fait circuler une pétition demandant la fin de l'épreuve. Ils considèrent en effet que l'épreuve véhicule des représentations "dévalorisantes et stigmatisantes" des personnes hospitalisées en psychiatrie.



Plus de 1.800 personnes ont signé la pétition, dont des associations de malades mentaux. Ils demandent ainsi à France 2 de retirer cette épreuve et de présenter des excuses publiques.

La production réagit

La société de production Adventure Line a tenu à réagir auprès de Télé-Loisirs : "Chez ALP et France 2, on est très impliqués dans le milieu associatif et pour la défense du handicap. On trouve que la polémique va loin pour un jeu comme Fort Boyard".



"Les épreuves sont inspirées par des imaginaires forts de la fiction. C'est comme ça qu'on avait eu l'idée d'un vieil asile abandonné, qui rappelle un peu l'univers des grands classiques du cinéma" s'est justifié le producteur artistique du jeu Guillaume Ramain auprès de nos confrères. "On ne voulait choquer personne. On a changé le nom de l'épreuve, et on a enlevé toutes les références au milieu psychiatrique et à la folie de manière globale", a-t-il ajouté.

Plainte pour "injures publiques" et "discrimination"

Mais cela ne semble pas suffisant. Selon le Le Parisien, un collectif de lutte contre la stigmatisation de la schizophrénie ainsi que l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et handicapés psychiques (Unafam) compte porter plainte contre France 2 pour "injures publiques" et "discrimination". Il reste désormais à voir si la seconde chaîne compte enlever définitivement cette épreuve délicate.